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Frattesi: “È stata una serata emozionante”

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4 ore ago

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Frattesi intervista Italia Francia

Davide Frattesi ha parlato, al termine di Italia Francia, ai microfoni di Rai Sport: nella sua intervista ha parlato della bella vittoria contro i transalpini.

L’intervista a Frattesi dopo la conclusione di Italia Francia

“Una serata emozionante, forse la doppietta con l’Ucraina serviva per un altro scopo però far gol qui è sempre speciale, perché in quella porta c’è stato il gol più importante della mia carriera, e sono contento di aver segnato questa sera, in questa notte bellissima”.

Frattesi su Lazio e Nazionale

“Sono due situazioni analoghe, nella Lazio, nonostante la prima sconfitta, siamo riusciti a compattarci e a trovare entusiasmo, credo che quella sia la cosa più importante anche qui grazie al mister e ai ragazzi nuovi che hanno portato una ventata d’aria fresca. Quando c’è un ambiente sano è tutto più facile. Io più che per la vittoria sono contento per il carattere e l’abnegazione che c’è stata”.

“Con Gattuso abbiamo qualche discussione perché mi chiede di esaltare le caratteristiche che ho, io invece vorrei fare al 100% quello che non so fare. Però quello è sempre stato il mio obiettivo, levarmi le etichette che non rispecchiano quello che sono davvero. Sono contento di aver fiducia da Gattuso e da Mancini”.

Frattesi sul suo momento

“Quando riesco ad avere quei 10-15 metri e riesco ad accelerare in corsa riesco a coprire una porzione di campo più grande. Come oggi che sono arrivato dietro al difensore, mi sono staccato e ho fatto gol. Per me è importante arrivare da dietro in corsa perché così io posso decidere come attaccare”.

Frattesi sulla rete contro il Napoli

“Quel gol è tutto merito di Gattuso: il fatto che ci massacri in settimana ci fa rendere di più. Per quanto mi riguarda, la forma fisica c’è”.

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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