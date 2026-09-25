Frattesi: “Giocare per la Lazio è come difendere qualcosa di famiglia”

Davide Frattesi, nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Dazn, ha parlato anche del peso avuto dalla famiglia nel voler tornare alla Lazio e dell’amore che prova per questi colori.

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Le parole di Frattesi sulla famiglia per il suo ritorno alla Lazio

“Ha avuto un peso importante nella mia scelta di tornare. Da quando mia nonna è venuta a mancare ho sempre avuto il desiderio di tornare a stare in quella che era stata casa per tanti anni. Sono andato via a sedici anni e sono tornato a ventisei: dieci anni fuori casa sono stati bellissimi ma lunghi. Questo ha influito molto. Sono voluto venire io qui, anche parlando col mister sapevo ci fosse una situazione particolare e sto provando a dare una mano tutti i giorni in ogni modo possibile, anche con delle stupidaggini.

La sento una cosa molto mia, anche il risultato mi cambia a livello umorale. È una cosa che mi pesa. Giocare per la Lazio è come difendere qualcosa di famiglia: andavo allo stadio con papà e fantasticavamo ogni tanto sulla possibilità di arrivare a giocare in prima squadra allo Stadio Olimpico. È una cosa che è partita tanto tempo fa ed è stata la chiusura di un cerchio per noi, per me, per la mia famiglia e per tutti i miei amici laziali. È stata una cosa molto bella”.

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