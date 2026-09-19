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INTERVISTE

Frattesi: “Alla Lazio anche per Gattuso, lui crede in me e io in lui”

Published

2 ore ago

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Frattesi intervista Lazio Gattuso

Davide Frattesi, nell’anteprima di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Dazn, ha parlato del suo arrivo alla Lazio e delle motivazioni che lo hanno spinto ad accettare: tra queste, sicuramente, c’è Gattuso. Ecco le sue parole.

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Le parole di Frattesi nell’intervista sulla Lazio

Ho già lavorato in Nazionale, ho sempre visto che Gattuso aveva tanta fiducia nei miei confronti, all’Inter ho giovato poco e niente. Ho pensato che lui potesse essere adatto, dopo un anno che non si gioca magari inizi a dubitare su te stesso. Con il mister ho parlato prima del trasferimento, il suo consiglio è stato quello di andare a giocare. Io cerco di aiutare la squadra al massimo”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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5 LAZIO 10 4
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7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 6 4
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12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 5
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15 Monza 4 5
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