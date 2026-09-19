Frattesi: “Alla Lazio anche per Gattuso, lui crede in me e io in lui”

Davide Frattesi, nell’anteprima di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Dazn, ha parlato del suo arrivo alla Lazio e delle motivazioni che lo hanno spinto ad accettare: tra queste, sicuramente, c’è Gattuso. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Fusco: “Lazio prima dopo un’estate piena di critiche, che meraviglia!”

Le parole di Frattesi nell’intervista sulla Lazio

“Ho già lavorato in Nazionale, ho sempre visto che Gattuso aveva tanta fiducia nei miei confronti, all’Inter ho giovato poco e niente. Ho pensato che lui potesse essere adatto, dopo un anno che non si gioca magari inizi a dubitare su te stesso. Con il mister ho parlato prima del trasferimento, il suo consiglio è stato quello di andare a giocare. Io cerco di aiutare la squadra al massimo”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP