INTERVISTE
Frattesi: “Alla Lazio anche per Gattuso, lui crede in me e io in lui”
Davide Frattesi, nell’anteprima di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Dazn, ha parlato del suo arrivo alla Lazio e delle motivazioni che lo hanno spinto ad accettare: tra queste, sicuramente, c’è Gattuso. Ecco le sue parole.
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Le parole di Frattesi nell’intervista sulla Lazio
“Ho già lavorato in Nazionale, ho sempre visto che Gattuso aveva tanta fiducia nei miei confronti, all’Inter ho giovato poco e niente. Ho pensato che lui potesse essere adatto, dopo un anno che non si gioca magari inizi a dubitare su te stesso. Con il mister ho parlato prima del trasferimento, il suo consiglio è stato quello di andare a giocare. Io cerco di aiutare la squadra al massimo”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|Cagliari
|12
|5
|4
|Como
|10
|4
|5
|LAZIO
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|4
|6
|Milan
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|4
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|4
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|1
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|1
|4
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|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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