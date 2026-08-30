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INTERVISTE

Frattesi: “Ho amato l’Inter, ma volevo prendermi nuove responsabilità”

Published

1 ora ago

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Frattesi esulta dopo il gol

Così ha parlato il biancoceleste Davide Frattesi, match winner di serata, al termine di Lazio Genoa, sfida valida per il secondo turno della Serie A 2026-2027, nell’intervista concessa al termine del match.

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L’intervista di Frattesi al termine di Lazio Genoa

“Alla fine sono andato via dall’Inter, che era una squadra che amavo con tutto il mio cuore, perché desideravo prendermi delle responsabilità che lì non avevo. Sono venuto qui apposta, a 26 anni è il momento di far vedere che se uno ha carattere lo deve saper usare “.

Frattesi sulle sensazioni dell’Olimpico

“È stato bello perché sono stato fuori di casa dieci anni, volevo avvicinarmi per stare vicino ai miei cari dopo la morte di mia nonna”.

Frattesi sul colpo subito

“Niente di grave, ho preso una vecchietta e mi faceva un male tremendo, ma non c’è di che preoccuparsi”.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Milan 6 2
2 Juventus 6 2
3 Udinese 4 2
4 Roma 3 1
5 Inter 3 1
6 Napoli 3 1
7 Lecce 3 1
8 Atalanta 3 1
9 Cagliari 3 1
10 LAZIO 3 1
11 Frosinone 3 2
12 Sassuolo 3 2
13 Como 1 1
14 Torino 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
18 Monza 0 2
19 Venezia 0 2
20 Fiorentina 0 2
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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