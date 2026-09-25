Frattesi rivela: “Mancini mi ha consigliato di venire alla Lazio”

Davide Frattesi, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Dazn, ha rivelato anche che a consigliarlo di venire alla Lazio è stato proprio il Ct della Nazionale, Roberto Mancini: ecco le sue parole.

Leggi anche: Frattesi: “Giocare per la Lazio è come difendere qualcosa di famiglia”

Le parole di Frattesi su Mancini nell’intervista sulla Lazio

“Con il mister Mancini avevo parlato prima del trasferimento alla Lazio e il suo consiglio è stato quello di andare a giocare. È normale che se arrivi in Nazionale che hai novanta minuti sulle gambe e sei in forma è una cosa, arrivare lì che hai fatto dieci minuti a partita è un’altra. Io cerco di aiutare la squadra al massimo e se poi queste prestazioni mi permettono di ritornare in Nazionale, ben venga”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP