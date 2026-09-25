INTERVISTE
Frattesi rivela: “Mancini mi ha consigliato di venire alla Lazio”
Davide Frattesi, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Dazn, ha rivelato anche che a consigliarlo di venire alla Lazio è stato proprio il Ct della Nazionale, Roberto Mancini: ecco le sue parole.
Leggi anche: Frattesi: “Giocare per la Lazio è come difendere qualcosa di famiglia”
Le parole di Frattesi su Mancini nell’intervista sulla Lazio
“Con il mister Mancini avevo parlato prima del trasferimento alla Lazio e il suo consiglio è stato quello di andare a giocare. È normale che se arrivi in Nazionale che hai novanta minuti sulle gambe e sei in forma è una cosa, arrivare lì che hai fatto dieci minuti a partita è un’altra. Io cerco di aiutare la squadra al massimo e se poi queste prestazioni mi permettono di ritornare in Nazionale, ben venga”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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