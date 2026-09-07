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INTERVISTE

Frattesi: “Sono venuto qui per prendermi responsabilità. La Lazio la sento tanto!”

Published

4 ore ago

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Frattesi intervista post Udinese Lazio 2026

Il calciatore della Lazio, Davide Frattesi, al termine della sfida del Bluenergy stadium contro l’Udinese, ha risposte alle domande dei giornalisti nelle consuete interviste del postpartita: ecco le sue parole.

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Le parole di Frattesi nell’intervista postpartita di Udinese Lazio

“E’ andata bene, è stato bravo anche Albert a schiacciarla di testa. Sento tanto tutto, conosco bene i ragazzi e abbiamo un legame di amicizia che dura da tanto tempo. Sono felicissimo, sono contento anche per Albert”.

Le parole di Frattesi a Sky nell’intervista postpartita di Udinese Lazio

“Vittoria che pesa tanto, dà ancora più entusiasmo dopo un inizio insperato. Nessuno ci avrebbe dato a nove punti, onestamente neanche io.

“Avrei firmato per 6-7, non avrei mai pensato a 9. Ma il gruppo è la forza di questa squadra, io non dico bugie e quando ne parlo sono sincero. La classifica? È presto, questo è un campo difficilissimo ma abbiamo ancora davanti banchi di prova più importanti. È presto e fa piacere, sappiamo che sarà quasi impossibile rimanere lì ma finché ci siamo fa piacere.

“Non mi aspettavo di partire così forte, ho ripreso ad avere sensazioni di elettricità, non vedevo l’ora arrivasse la partita. Sto ritrovando quelle sensazioni lì, per me è una grande cosa che mi mancava”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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