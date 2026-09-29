INTERVISTE
Frattesi: “Gattuso mi chiama sempre, gli manco”
Al termine della vittoria dell’Italia sulla Turchia per 4-1, Davide Frattesi, autore di una rete, ha concesso un’intervista nel postpartita, raccontando le sensazioni dopo il triplice fischio.
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Le parole di Frattesi nell’intervista postpartita di Turchia – Italia
“Ci tenevo a dare una risposta in campo dopo il brutto esordio dell’altra sera, era tanto che non segnavo. Avendo giocatori al centro anche i difensori loro dovevano prendere il riferimento, così è stato più facile attaccare la porta. Se prima ho giocato a intermittenza è anche colpa mia, c’è sempre spazio per poter far bene; però, devo dire che se giochi dieci minuti a partita non è facile essere titolare. Diciamo che le colpe sono a metà: secondo me io non ho solo l’inserimento, ma se un giocatore non è in fiducia fa solo quello che gli riesce meglio; chi ha giocato a calcio lo sa, è difficile fare dieci minuti e giocare una partita ogni sette. Gattuso? Se sto rendendo così molto merito è suo, mi ha ridato fiducia in un momento durante il quale anch’io dubitavo delle mie capacità; è stato fondamentale e lo sarà nel corso dell’anno. Mi chiama tutti i giorni, perché gli manco“.
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