INTERVISTE
Frattesi: “Record di gol? Non dico nulla o porto sfiga”
Davide Frattesi, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Dazn, oltre che del ritorno alla Lazio e del consiglio datogli da Mancini, ha parlato anche della possibilità di raggiungere e superare il record di gol di un centrocampista della Lazio, attualmente detenuto da Milinkovic: ecco le sue parole.
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Le parole di Frattesi nell’intervista sul record di gol di Milinkovic
“Spero in nuove gioie, anche che vadano vicino a quelle vissute durante Inter-Barcellona. Il record di Milinkovic di 12 gol? Non dico niente se no porta sfiga (ride, ndr)”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
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|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
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|5
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|0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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