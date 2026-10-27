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INTERVISTE

Frattesi: “Dobbiamo avere carattere e umiltà”

Published

45 minuti ago

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Frattesi intervista Sassuolo Lazio

Prima dell’inizio della sfida Sassuolo Lazio, il calciatore biancoceleste Davide Frattesi ha concesso un’intervista a Lazio Style Channel e ha presentato così la partita.

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L’intervista a Frattesi prima del kickoff di Sassuolo Lazio

“Per me qui a Sassuolo è stato un periodo bellissimo, sono stato molto bene. Dobbiamo avere umiltà, carattere e coesione perché il gruppo fa la differenza”.

“I palloni toccati nell’area avversaria sono sia istinto sia mossa studiata, il mister me lo chiede, sono cose che si provano in allenamento e io mi trovo a mio agio nella posizione”.

Frattesi sulla pressione subita

“Pressione dalla classifica? La pressione è bella in generale, vuol dire che ci stiamo facendo vedere e ci stiamo giocando qualcosa. Noi dobbiamo cercare di fare il nostro campionato perché non è sicuramente il nostro obiettivo arrivare primi, quello lo lasciamo alle altre squadre, però finché siamo lì ha senso continuare a crederci perché nella vita mai dire mai”.

Frattesi sui tifosi

“Bello vedere i nostri tifosi, significa che stai dando qualcosa a livello caratteriale soprattutto. Non fa altro che ripagarmi della scelta fatta. È sempre bello avere i tifosi, se non ci sono in casa me li godo in trasferta. Oggi sembra di stare in casa”.

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