INTERVISTE
Frattesi: “Dobbiamo avere carattere e umiltà”
Prima dell’inizio della sfida Sassuolo Lazio, il calciatore biancoceleste Davide Frattesi ha concesso un’intervista a Lazio Style Channel e ha presentato così la partita.
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L’intervista a Frattesi prima del kickoff di Sassuolo Lazio
“Per me qui a Sassuolo è stato un periodo bellissimo, sono stato molto bene. Dobbiamo avere umiltà, carattere e coesione perché il gruppo fa la differenza”.
“I palloni toccati nell’area avversaria sono sia istinto sia mossa studiata, il mister me lo chiede, sono cose che si provano in allenamento e io mi trovo a mio agio nella posizione”.
Frattesi sulla pressione subita
“Pressione dalla classifica? La pressione è bella in generale, vuol dire che ci stiamo facendo vedere e ci stiamo giocando qualcosa. Noi dobbiamo cercare di fare il nostro campionato perché non è sicuramente il nostro obiettivo arrivare primi, quello lo lasciamo alle altre squadre, però finché siamo lì ha senso continuare a crederci perché nella vita mai dire mai”.
Frattesi sui tifosi
“Bello vedere i nostri tifosi, significa che stai dando qualcosa a livello caratteriale soprattutto. Non fa altro che ripagarmi della scelta fatta. È sempre bello avere i tifosi, se non ci sono in casa me li godo in trasferta. Oggi sembra di stare in casa”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|8
|2
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|8
|4
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|8
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|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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