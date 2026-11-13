Frattesi: “Possiamo giocarcela con squadre fortissime, pur non avendo la loro qualità”

Il centrocampista della Lazio e dell’Italia Davide Frattesi, si è espresso ai microfoni di Sportmediaset dopo il perentorio successo degli azzurri sulla Francia.

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Le parole di Frattesi dopo il successo dell’Italia contro la Francia.

“L’assist di Dimarco? Gliel’ho detto che mi era mancato, anche se ora gioco con uno che è forte altrettanto. Con Dima abbiamo anni passati a fare questo tipo di azione. Le partite sono fatte di momenti. Andare in svantaggio così ci ha portato un po’ di sfiducia ma poi siamo riusciti a pareggiarla e non era facile. Abbiamo preso entusiasmo e poi diventa tutto più semplice. E abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con squadre così forti anche non avendo quel tipo di qualità che hanno loro”.

Frattesi su Gattuso.

“Gattuso? Il calcio è fatto di momenti. A me serviva giocare e fiducia per tornare il giocatore che tutti si ricordano. Non glielo dico mai ma lui, fra virgolette, mi ha salvato la vita. Anche se non glielo dico lo sa, per un giocatore sentire fiducia è importante. E poi anche Mancio che avevo già avuto. Siamo tutti contenti che sia ritornato, ha creato un bel gruppo”.

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