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INTERVISTE

Frattesi: “Ho il fuoco dentro, voglio continuare a giocare e a segnare”

Published

1 ora ago

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Frattesi intervista Turchia Italia

Davide Frattesi, in gol contro la Turchia nel definitivo 1-4 finale, oltre ai microfoni della Rai, ha parlato anche a quelli di Sky Sport nel postpartita della sfida di Bursa: ecco le sue parole.

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Le parole di Frattesi a Sky nel postpartita di Turchia Italia

“Era parecchio che non segnavo in Nazionale, serviva dare una riposta dopo la partita di venerdì. Penso questo sia il modo giusto per ripartire e rilanciare un corso che spero dia tante soddisfazioni al popolo italiano. Avevo tanta voglia, essere decisivo qui passa dal fatto di essere decisivo nel club e soprattutto di giocare.

Questo era il mio obiettivo, ero motivato ma non pensavo di iniziare così bene. Ho il fuoco dentro, spero di continuare a contribuire con altri gol. In campo mi son sentito benissimo, davanti ho giocato con ragazzi che conosco da anni, son venute giocate semplici anche se semplici non sono. Mancini mi ha deto “Mi raccomando sulla ribattuta”, e il consiglio è andato bene (ride, ndr). Esposito? Normale l’emozione, ha dimostrato che queste partite le può fare, siamo contenti”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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