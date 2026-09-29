Frattesi: “Ho il fuoco dentro, voglio continuare a giocare e a segnare”

Davide Frattesi, in gol contro la Turchia nel definitivo 1-4 finale, oltre ai microfoni della Rai, ha parlato anche a quelli di Sky Sport nel postpartita della sfida di Bursa: ecco le sue parole.

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Le parole di Frattesi a Sky nel postpartita di Turchia Italia

“Era parecchio che non segnavo in Nazionale, serviva dare una riposta dopo la partita di venerdì. Penso questo sia il modo giusto per ripartire e rilanciare un corso che spero dia tante soddisfazioni al popolo italiano. Avevo tanta voglia, essere decisivo qui passa dal fatto di essere decisivo nel club e soprattutto di giocare.

Questo era il mio obiettivo, ero motivato ma non pensavo di iniziare così bene. Ho il fuoco dentro, spero di continuare a contribuire con altri gol. In campo mi son sentito benissimo, davanti ho giocato con ragazzi che conosco da anni, son venute giocate semplici anche se semplici non sono. Mancini mi ha deto “Mi raccomando sulla ribattuta”, e il consiglio è andato bene (ride, ndr). Esposito? Normale l’emozione, ha dimostrato che queste partite le può fare, siamo contenti”.

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