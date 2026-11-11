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INTERVISTE

Fusco: “Primi e imbattuti, come mai nessuno ci inserisce nella corsa scudetto?”

Published

2 ore ago

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Fusco intervista corsa scudetto Lazio

Per il giornalista Alessandro Fusco, la Lazio partecipa alla corsa per lo scudetto insieme a Inter e Roma: ecco la sua intervista a RadioRadio, nella quale commenta il percorso della squadra di Gattuso.

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L’intervista di Fusco sullo scudetto e la Lazio

“Siamo a novembre, stiamo zitti fino a marzo? Tutti quanti dicono giustamente che l’Inter e la Roma possono vincere lo scudetto, ma la Lazio non la nomina nessuno. Invoco ancora una volta rispetto per la Lazio. La Lazio è prima, con la prima difesa del campionato ed è imbattuta. Io non dico che devono inserirla nella previsione per lo scudetto, ma nemmeno non nominarla. Non nominarla proprio mi sembra un po’ eccessivo”.

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12 Genoa 13 11
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 9 11
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