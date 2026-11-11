INTERVISTE
Fusco: “Primi e imbattuti, come mai nessuno ci inserisce nella corsa scudetto?”
Per il giornalista Alessandro Fusco, la Lazio partecipa alla corsa per lo scudetto insieme a Inter e Roma: ecco la sua intervista a RadioRadio, nella quale commenta il percorso della squadra di Gattuso.
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L’intervista di Fusco sullo scudetto e la Lazio
“Siamo a novembre, stiamo zitti fino a marzo? Tutti quanti dicono giustamente che l’Inter e la Roma possono vincere lo scudetto, ma la Lazio non la nomina nessuno. Invoco ancora una volta rispetto per la Lazio. La Lazio è prima, con la prima difesa del campionato ed è imbattuta. Io non dico che devono inserirla nella previsione per lo scudetto, ma nemmeno non nominarla. Non nominarla proprio mi sembra un po’ eccessivo”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
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|11
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|11
|12
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|11
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|9
|11
|16
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|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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