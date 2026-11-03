Fusco da brividi: “Ogni laziale che non c’è più sta abbracciando Gattuso. Questa lazialità non morirà mai”

Alessandro Fusco ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Radio Lo Sport, nella quale ha parlato della Lazio di Gattuso.

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Le parole di Fusco sulla Lazio di Gattuso

“Sarò stato magari influenzato dal modo in cui Gattuso è andato ad abbracciare i giocatori alla fine della partita, ma vado su un aspetto emozionale. Abbraccia Maestrelli e dietro di lui vedo le facce degli eroi della mia infanzia. Perché oggi ogni laziale che non c’è più sicuramente sta abbracciando questa squadra, sta abbracciando Gattuso per il modo in cui incarna i valori di una lazialità che qualcuno voleva morta e che invece non morirà mai”.

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