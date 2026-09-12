INTERVISTE
Fusco contento: “Dopo il Mantova, nessuno si sarebbe aspettato il primo posto”
Alessandro Fusco, intervenuto sulle frequenze di Radio Radio Lo Sport per commentare Lazio Milan 2-2, non ha nascosto la soddisfazione da tifoso biancoceleste, nonostante il doppio vantaggio nel primo tempo. Ecco le sue parole.
Leggi anche: Zaccagni: “Brucia perché stavamo sopra 2-0, ma siamo soddisfatti”
Le parole di Fusco nell’intervista su Lazio Milan
“Dopo il Mantova, nessun tifoso laziale si sarebbe aspettato di essere al primo posto dopo quattro giornate di campionato”. Questo è il lapidario commento di Alessandro Fusco a caldo, dopo Lazio Milan 2-2.
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