INTERVISTE
Fusco: “Lazio prima dopo un’estate piena di critiche, che meraviglia!”
Alessandro Fusco, intervenuto sulle frequenze di Radio Radio Lo Sport, a “Botta calda” ha commentato la vittoria della Lazio contro il Venezia, esaltando il primo posto in classifica dopo un’estate di critiche. Ecco le sue parole.
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Le parole di Fusco nell’intervista su Venezia Lazio
“La Lazio dopo questo ciclo di 5 partite arriva prima in classifica dopo una estate piena di critiche e avvenimenti che solo una squadra con questa tradizione può avere. Grandi meriti li ha avuti Mandas che sul rigore fa un capolavoro. Insieme a Sutalo il portiere è stato il migliore in campo”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|Cagliari
|12
|5
|4
|Como
|10
|4
|5
|LAZIO
|10
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|6
|4
|11
|Atalanta
|6
|4
|12
|Lecce
|6
|4
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Monza
|4
|5
|16
|Fiorentina
|3
|4
|17
|Bologna
|2
|5
|18
|Parma
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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