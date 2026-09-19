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INTERVISTE

Fusco: “Lazio prima dopo un’estate piena di critiche, che meraviglia!”

Published

2 ore ago

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Fusco intervista Venezia Lazio

Alessandro Fusco, intervenuto sulle frequenze di Radio Radio Lo Sport, a “Botta calda” ha commentato la vittoria della Lazio contro il Venezia, esaltando il primo posto in classifica dopo un’estate di critiche. Ecco le sue parole.

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Le parole di Fusco nell’intervista su Venezia Lazio

“La Lazio dopo questo ciclo di 5 partite arriva prima in classifica dopo una estate piena di critiche e avvenimenti che solo una squadra con questa tradizione può avere. Grandi meriti li ha avuti Mandas che sul rigore fa un capolavoro. Insieme a Sutalo il portiere è stato il migliore in campo”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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5 LAZIO 10 4
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7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 5
16 Fiorentina 3 4
17 Bologna 2 5
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