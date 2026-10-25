Fusco: “Media punti stratosferica, ma nessuno parla della Lazio”

Ai microfoni di Radio Radio Alessandro Fusco ha commentato la vittoria della Lazio contro il Parma e il primato dei biancocelesti in classifica.

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Le parole di Fusco dopo la vittoria della Lazio sul Parma.

“Vorrei cominciare con un titolo, la Lazio esiste. Nelle analisi del prepartita ho sentito grandi analisi, ho sentito parlare di Inter, Roma, Como, nessuno ha citato la Lazio. La Lazio è prima assoluta un classifica, ha la miglior difesa e una media punti stratosferica. Una cosa che lascia a bocca aperta tutti quelli che pensavano alla retrocessione. Frattesi fa bene a ridere del -18. Il gioco della Lazio è molto interessante.

All’inizio del secondo tempo con Monza e Milan aveva trovato difficoltà, stavolta sono rientrati dagli spogliatoi e si sono mangiati il campo. Voglio citare due giocatori, Belayane e Floriani Mussolini che non so quanti polmoni abbia, almeno sei”.

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