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INTERVISTE

Galante: “Frattesi alla Lazio potrà giocare, si metterà in mostra per la Nazionale”

Published

3 ore ago

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Galante intervista Frattesi Lazio

Intervistato dalla redazione di TMW, l’ex difensore – tra le altre – di Inter e Livorno, Fabio Galante, ha parlato del trasferimento di Davide Frattesi alla Lazio. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo.

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Le parole di Galante nell’intervista su Frattesi alla Lazio

Frattesi alla Lazio? Davide lo conosco bene, è un ragazzo eccezionale, ci siamo sentiti ieri e gli ho fatto l’in bocca al lupo per la nuova avventura. Mi è dispiaciuto della sua partenza perché Davide quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto alla grande. I momenti belli dell’Inter lo hanno visto protagonista, vedi il gol con il Barcellona ma anche con Verona e Udinese tra gli altri. Ha dato grandissime gioie ai tifosi interisti. Però andrà in una piazza dove avrà più spazio, si metterà in mostra per la Nazionale. Ripeto, mi dispiace ma sono contento per lui per come potrà mettersi in evidenza“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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