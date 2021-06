Galante: “Lazzari è un buon giocatore, ma è meglio Hakimi”

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

LAZIO INTERVISTE GALANTE – Con il passaggio di Simone Inzaghi all’Inter tanti protagonisti biancocelesti sono entrati in orbita nerazzurra. Non ultimo Manuel Lazzari, che interesserebbe alla società milanese in caso di partenza di Hakimi. Raggiunto dai microfoni di TMW Radio, Fabio Galante ha toccato diversi argomenti, tra i quali proprio il paragone tra i due velocisti.

Hakimi – Lazzari, le parole di Galante

“Dovesse partire Hakimi sarebbe una perdita importante: è veloce, ribalta l’azione in 5 secondi. Conte ci aveva puntato tantissimo e i fatti gli hanno dato ragione. Lazzari come caratteristiche ci si avvicina: va bene per un ruolo a tutta fascia, magari Hakimi in fase offensiva è più forte. Lazzari ha comunque fatto un ottimo campionato, è un buon giocatore ma è meglio l’altro”.

Calhanoglu alla Luis Alberto

“C’è grande dispiacere per quanto accaduto a Eriksen, ha rischiato la vita. L’Inter è dovuta correre ai ripari e ha trovato questa soluzione, un po’ nell’ombra perché non se n’era parlato. Bravi i dirigenti dell’Inter, poi i risultati diranno se è stato un buon acquisto. Nel Milan, a sprazzi, ha dimostrato di essere un giocatore forte. Inzaghi dovrà trovargli la posizione giusta, sicuramente ha le potenzialità per farlo esprimere al meglio come ha fatto con Luis Alberto. I tre si somigliano tanto per caratteristiche”.