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INTERVISTE

Galderisi: “Questa Lazio mi ricorda il mio Verona che vinse lo scudetto”

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6 ore ago

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Galderisi intervista scudetto Lazio

Galderisi, ex calciatore del Verona campione d’Italia nel 1985, ha rilasciato questa intervista per Tuttosport dove ha parlato delle possibilità che ha la Lazio di vincere lo scudetto.

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Le parole di Galderisi nell’intervista sullo scudetto della Lazio

“Questa Lazio, zitta zitta, può davvero credere al sogno di vincere lo scudetto. La squadra di Gattuso mi ricorda un po’ il mio Verona della stagione 1984/85. Anche noi non eravamo partiti per vincere il campionato e ogni settimana tutti dicevano che saremmo crollati. E invece i pronostici avversi ci caricavano all’inverosimile. Il finale della storia lo conoscete. Guai quindi a sottovalutare Zaccagni e compagni anche perché giocano una sola partita a settimana”.

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