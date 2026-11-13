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INTERVISTE

Galli: “Scudetto? Occhio alla Lazio che sta volando”

Published

2 ore ago

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La bandiera rossonera Filippo Galli ha parlato a margine delle presentazione del libro “Il Milan nel mondo” della corsa scudetto, non trascurando dalla lotta la Lazio di Gattuso.

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Le parole di Filippo Galli sulla corsa scudetto in Serie A.

“Vedo Inter e Roma un gradino sopra tutte le altre per il primo posto. Occhio pure alla Lazio, che vola e gioca una sola partita a settimana, ma anche il Milan può dire la sua. Da tifoso spero che i rossoneri possano concorrere fino alla fine”.

Galli sull’ex Lazio Gila.

“Lo spagnolo mi sta piacendo molto anche nei panni di terzino. Sta interpretando benissimo il nuovo ruolo, dando un contributo importante anche nell’accompagnare l’azione offensiva. Ero certo che si sarebbe imposto velocemente: già alla Lazio aveva dimostrato di essere uno dei migliori elementi difensivi della Serie A. Grande acquisto”.

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