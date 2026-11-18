Il difensore del Lecce Antonino Gallo ha parlato ai microfoni ufficiali del club salentino in vista della sfida di sabato 21 novembre alle ore 15 contro la Lazio.

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Le parole di Gallo in vista di Lazio Lecce di campionato.

“Ripresa contro la Lazio? Stiamo preparando bene la gara, la Lazio è una squadra che sta bene fisicamente e moralmente. Sarà una sfida importante.

Come abbiamo lavorato durante la sosta? Abbiamo lavorato molto forte, dobbiamo migliorare alcune lacune, dobbiamo compattarci e preparare bene la gara con la Lazio”.

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