INTERVISTE
Gallo: “La Lazio sta bene fisicamente e moralmente”
Il difensore del Lecce Antonino Gallo ha parlato ai microfoni ufficiali del club salentino in vista della sfida di sabato 21 novembre alle ore 15 contro la Lazio.
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Le parole di Gallo in vista di Lazio Lecce di campionato.
“Ripresa contro la Lazio? Stiamo preparando bene la gara, la Lazio è una squadra che sta bene fisicamente e moralmente. Sarà una sfida importante.
Come abbiamo lavorato durante la sosta? Abbiamo lavorato molto forte, dobbiamo migliorare alcune lacune, dobbiamo compattarci e preparare bene la gara con la Lazio”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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