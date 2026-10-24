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INTERVISTE

Ganz: “La Lazio come il Como, stanno facendo entrambe molto bene”

Published

2 ore ago

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Ganz intervista campionato Lazio

Intervista per TuttoUdinese.it da parte dell’ex bomber Maurizio Ganz che, nel commentare l’avvio di campionato, non ha potuto fare a meno di complimentarsi con la Lazio.

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Le parole di Ganz nell’intervista sul campionato della Lazio

“La Lazio sta facendo molto bene, così come il Como. Proprio dai comaschi mi aspettavo qualche difficoltà in più: dopo la scorsa stagione, pensavo che gli avversari avrebbero trovato contromisure più efficaci. Invece stanno confermando quanto di buono avevano mostrato. Anche Frosinone e Cagliari hanno fatto vedere aspetti interessanti, indipendentemente dai risultati”.

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