INTERVISTE
Ganz: “La Lazio come il Como, stanno facendo entrambe molto bene”
Intervista per TuttoUdinese.it da parte dell’ex bomber Maurizio Ganz che, nel commentare l’avvio di campionato, non ha potuto fare a meno di complimentarsi con la Lazio.
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Le parole di Ganz nell’intervista sul campionato della Lazio
“La Lazio sta facendo molto bene, così come il Como. Proprio dai comaschi mi aspettavo qualche difficoltà in più: dopo la scorsa stagione, pensavo che gli avversari avrebbero trovato contromisure più efficaci. Invece stanno confermando quanto di buono avevano mostrato. Anche Frosinone e Cagliari hanno fatto vedere aspetti interessanti, indipendentemente dai risultati”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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