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INTERVISTE

Ganz: “Per la lotta scudetto c’è anche la Lazio, non solo Roma e Inter”

Published

53 minuti ago

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Gattuso intervista Lazio scudetto

Maurizio Ganz, ex calciatore di Serie A, intervenuto sulle frequenze di Radio Tv Serie A, ha parlato della corsa per lo scudetto, inserendoci anche la Lazio di mister Gattuso: ecco le sue parole.

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Le parole di Ganz nell’intervista sulla Lazio e la lotta scudetto

“Ci sono mille problemi, però vedendoli giocare li nascondono bene. Squadra intensa, gli piace andare uno contro uno e attaccano in tanti. Esprimono un buonissimo calcio, nel secondo tempo sono calati ma hanno rischiato di fare altri gol. Si parla sempre di Roma, Inter e Como, ma bisogna mettere anche la Lazio. Chi vincerà il campionato? In questo momento c’è anche la Lazio“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Como 11 6
7 Napoli 10 6
8 Juventus 10 5
9 Frosinone 10 6
10 Sassuolo 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Genoa 4 6
18 Fiorentina 4 6
19 Bologna 2 5
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