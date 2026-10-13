INTERVISTE
Ganz: “Per la lotta scudetto c’è anche la Lazio, non solo Roma e Inter”
Maurizio Ganz, ex calciatore di Serie A, intervenuto sulle frequenze di Radio Tv Serie A, ha parlato della corsa per lo scudetto, inserendoci anche la Lazio di mister Gattuso: ecco le sue parole.
Leggi anche: Progetto Flaminio, c’è ottimismo: la Lazio ha trovato la chiave per sbloccarlo
Le parole di Ganz nell’intervista sulla Lazio e la lotta scudetto
“Ci sono mille problemi, però vedendoli giocare li nascondono bene. Squadra intensa, gli piace andare uno contro uno e attaccano in tanti. Esprimono un buonissimo calcio, nel secondo tempo sono calati ma hanno rischiato di fare altri gol. Si parla sempre di Roma, Inter e Como, ma bisogna mettere anche la Lazio. Chi vincerà il campionato? In questo momento c’è anche la Lazio“.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Como
|11
|6
|7
|Napoli
|10
|6
|8
|Juventus
|10
|5
|9
|Frosinone
|10
|6
|10
|Sassuolo
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Genoa
|4
|6
|18
|Fiorentina
|4
|6
|19
|Bologna
|2
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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