Garbo: “Gattuso miracoloso, avevamo dato la Lazio a rischio retrocessione”

Il giornalista Daniele Garbo ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio di TMW; di seguito riportiamo le sue parole sulle gare dell’ultimo turno di campionato, partendo dalle crisi di Napoli e Juventus, fino ad arrivare alle vittorie di Lazio e Como.

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Le parole di Garbo nell’intervista su Juventus Lazio

“Quello che sta succedendo alla Lazio fa capire che noi opinionisti prendiamo più granchi dei pescatori, dato che all’inizio parlavamo di una squadra a rischio retrocessione. Non so dove potrà arrivare la Lazio, ma sta giocando un grande calcio. I tre gol di ieri sono uno più bello dell’altro. La verità è che nel calcio la chimica a volte può creare miracoli. Era un ambiente depresso, con giocatori che non si sapeva bene che valori avessero e un allenatore in cerca di riscatto e invece alla fine ne sta venendo fuori una miracolo. Lotito dovrebbe fare carte false per riportare il pubblico allo stadio, perche non si possono vedere solo diecimila tifosi all’Olimpico”.

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