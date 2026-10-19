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INTERVISTE

Garbo: “Gattuso miracoloso, avevamo dato la Lazio a rischio retrocessione”

Published

1 ora ago

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Garbo intervista Juventus Lazio

Il giornalista Daniele Garbo ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio di TMW; di seguito riportiamo le sue parole sulle gare dell’ultimo turno di campionato, partendo dalle crisi di Napoli e Juventus, fino ad arrivare alle vittorie di Lazio e Como.

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Le parole di Garbo nell’intervista su Juventus Lazio

“Quello che sta succedendo alla Lazio fa capire che noi opinionisti prendiamo più granchi dei pescatori, dato che all’inizio parlavamo di una squadra a rischio retrocessione. Non so dove potrà arrivare la Lazio, ma sta giocando un grande calcio. I tre gol di ieri sono uno più bello dell’altro. La verità è che nel calcio la chimica a volte può creare miracoli. Era un ambiente depresso, con giocatori che non si sapeva bene che valori avessero e un allenatore in cerca di riscatto e invece alla fine ne sta venendo fuori una miracolo. Lotito dovrebbe fare carte false per riportare il pubblico allo stadio, perche non si possono vedere solo diecimila tifosi all’Olimpico”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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