Garbo: “La Lazio è una bomba a orologeria, ha grossi problemi”

Il giornalista Daniele Garbo ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio di Tuttomercatoweb.com, riguardanti anche la Lazio e il difficile momento che sta attraversando. Ecco le sue parole.

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Le parole di Garbo nell’intervista sulla Lazio

“La Lazio ha sia un problema tecnico, dato che la squadra non e competitiva, che il problema ambientale. Queste componenti fanno capire che la squadra è una bomba ad orologeria. Gattuso parla di lavoro, ma non è solo quello il problema”.

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