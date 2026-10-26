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INTERVISTE

Garbo: “Lazio? Giocare in un Olimpico vuoto alla lunga può essere un problema”

Published

1 ora ago

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Stadio Olimpico di Roma Lazionews.eu

Il giornalista Daniele Garbo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW Radio nella quale tra i temi toccati ha parlato anche della Lazio.

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Le parole di Garbo sulla Lazio

“Questa mattina leggevo un’intervista di Edi Reja a La Gazzetta dello Sport nella quale diceva che non si sorprenderebbe di vederla li in alto fino alla fine. Non so se potranno farcela, ma sono convinto che possano ottenere un piazzamento sopra le aspettative. Di certo bisognerà trovare una soluzione per la questione tifosi, perché giocare in un Olimpico vuoto alla lunga potrebbe essere un problema.”

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4 Milan 18 8
5 Como 17 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 8
9 Cagliari 13 8
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
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