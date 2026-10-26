INTERVISTE
Garbo: “Lazio? Giocare in un Olimpico vuoto alla lunga può essere un problema”
Il giornalista Daniele Garbo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW Radio nella quale tra i temi toccati ha parlato anche della Lazio.
Leggi Anche: Lazio Roma: già in vendita alcuni biglietti per il derby, i dettagli
Le parole di Garbo sulla Lazio
“Questa mattina leggevo un’intervista di Edi Reja a La Gazzetta dello Sport nella quale diceva che non si sorprenderebbe di vederla li in alto fino alla fine. Non so se potranno farcela, ma sono convinto che possano ottenere un piazzamento sopra le aspettative. Di certo bisognerà trovare una soluzione per la questione tifosi, perché giocare in un Olimpico vuoto alla lunga potrebbe essere un problema.”
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|22
|8
|2
|LAZIO
|22
|8
|3
|Roma
|18
|8
|4
|Milan
|18
|8
|5
|Como
|17
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|8
|9
|Cagliari
|13
|8
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE23 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Allarme Gudmundsson, Gattuso spera nel miracolo: ecco come stanno le cose
-
CALCIOMERCATO LAZIO9 ore ago
Taylor centrale nel progetto, ma Gattuso teme la Premier: le ultime
-
INTERVISTE2 giorni ago
ESCLUSIVA – Hidenori: “Signori e Nesta i miei idoli, amo la Lazio. Lotito? Deve andare via!”