INTERVISTE
Garbo: “Lazio merita di stare lassù, non sta rubando nulla”
Il giornalista Daniele Garbo, in’un intervista a TMW, ha analizzato il grande avvio di stagione della Lazio e i meriti del lavoro di Gattuso. Ecco le sue dichiarazioni.
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Le parole di Daniele Garbo nell’intervista sulla Lazio
“Ieri Gattuso ha detto una cosa emblematica, ossia che a un certo punto avrebbe firmato per il punto. Questo è un merito importante, perché significa che c’è aderenza alla realtà. Poi ha detto che è stato trascinato dai giocatori, il che fa capire che c’è un bel rapporto fra gruppo squadra e allenatore. La Lazio non sta rubando nulla ed è lassù per meriti propri. Peccato che la situazione fra società e tifoseria sia così radicalizzata. Detto ciò, continuo a pensare che non possa lottare per lo scudetto, ma al massimo per un piazzamento europeo“.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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