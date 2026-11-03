Garbo: “Lazio merita di stare lassù, non sta rubando nulla”

Il giornalista Daniele Garbo, in’un intervista a TMW, ha analizzato il grande avvio di stagione della Lazio e i meriti del lavoro di Gattuso. Ecco le sue dichiarazioni.

Leggi anche: Adani: “La Lazio gioca a memoria, fa un gran calcio”

Le parole di Daniele Garbo nell’intervista sulla Lazio

“Ieri Gattuso ha detto una cosa emblematica, ossia che a un certo punto avrebbe firmato per il punto. Questo è un merito importante, perché significa che c’è aderenza alla realtà. Poi ha detto che è stato trascinato dai giocatori, il che fa capire che c’è un bel rapporto fra gruppo squadra e allenatore. La Lazio non sta rubando nulla ed è lassù per meriti propri. Peccato che la situazione fra società e tifoseria sia così radicalizzata. Detto ciò, continuo a pensare che non possa lottare per lo scudetto, ma al massimo per un piazzamento europeo“.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP