Garbo: “Lazio? Prendo nota di quello che sta facendo ma aspettiamo test più importanti”

Il giornalista Daniele Garbo ha concesso un’intervista ai microfoni di TMW Radio e tra i temi toccati ha risposto anche ad una domanda sulla Lazio.

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Le parole di Garbo sulla Lazio

Dove può arrivare questa Lazio?

“Prendo nota di quello che sta facendo la Lazio, che gioca bene e che ha vissuto un grande avvio, anche se fra le squadre di rango finora ha incontrato solo il Milan. Il lavoro di Gattuso è fuori discussione, dico solo di aspettare verifiche contro squadre più importanti.”

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