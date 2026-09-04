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Gasperini: “Gattuso mi piace, andremo sicuramente a cena”

Published

3 ore ago

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Gasperini intervista Gattuso

In un’intervista pubblicata sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini ha parlato di Gennaro Gattuso, non escludendo la possibilità di incontrarsi con il tecnico della Lazio per discutere di calcio. Per l’allenatore della Roma, però, una cosa è certa: non accadrà nella settimana del derby!

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Le parole di Gasperini nell’intervista su un incontro con Gattuso

«Nella settimana del derby meglio di no… Ma a cena con Rino ci andrò di sicuro, mi piace molto. Così come tornerò presto a tavola con Totti. Per me questo è il calcio: confrontarsi, parlare, ascoltare. Stare bene insieme».

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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