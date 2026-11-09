Gasperini punge la Lazio: “Due romane in testa? Sì, ma noi sempre con lo stadio pieno”

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, a margine del Charity Event 2006 di Stelle nello Sport, in cui ha ricevuto il premio “un cuore da leone, è tornato a parlare del campionato e della lotta al vertice tra i giallorossi e la Lazio: ecco le sue parole e la punzecchiata ai biancocelesti.

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Le parole di Gasperini nell’intervista su Roma e Lazio in vetta

“Storia meravigliosa, speriamo di continuare su questa strada. Chiaro che Roma ha numeri molto più grandi: se riesci a fare bene in una città come Roma il risalto è ancora maggiore. Due romane in vetta alla classifica? Sicuramente è una sorpresa un po’ per tutti, – ha ammesso – ma anche un valore e riconoscimento per la città, che è una città straordinaria con un grande entusiasmo per il calcio. La Roma ha sempre lo stadio pieno, la Lazio magari ha altri problemi, ma in questa città si vive il calcio con un entusiasmo incredibile. Sono alcuni mesi che riusciamo ad essere competitivi. In Italia siamo riusciti a crescere. L’anno scorso il girone di ritorno è stato di livello, quest’anno è ancora presto, undici partite non sono molte, ma sono significative per il comportamento della squadra. L’ambiente ci dà grande benzina per fare bene“.

Gasperini sul sogno scudetto

“L’ambizione mia è di guardare sempre avanti. Ora ne approfittiamo un attimo con la sosta, poi però dopo l’indirizzo è quello di continuare sulla strada intrapresa”. E infine, commentando l’esito di Inter-Como, Gasp ha aggiunto: “Beh, che l’Inter sia una grande squadra si sa, lo è anche il Como. Questo comunque dà ancora maggior valore al campionato che è equilibrato e straordinario”.

Redazione Lazionews.eu

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