Connect with us

INTERVISTE

Gasperini punge la Lazio: “Due romane in testa? Sì, ma noi sempre con lo stadio pieno”

Published

4 ore ago

on

Gasperini intervista Roma Lazio lotta scudetto

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, a margine del Charity Event 2006 di Stelle nello Sport, in cui ha ricevuto il premio “un cuore da leone, è tornato a parlare del campionato e della lotta al vertice tra i giallorossi e la Lazio: ecco le sue parole e la punzecchiata ai biancocelesti.

Leggi anche: Amoruso: “La Lazio non molla proprio mai, il merito è di Gattuso”

Le parole di Gasperini nell’intervista su Roma e Lazio in vetta

“Storia meravigliosa, speriamo di continuare su questa strada. Chiaro che Roma ha numeri molto più grandi: se riesci a fare bene in una città come Roma il risalto è ancora maggiore. Due romane in vetta alla classifica? Sicuramente è una sorpresa un po’ per tutti, – ha ammesso – ma anche un valore e riconoscimento per la città, che è una città straordinaria con un grande entusiasmo per il calcio. La Roma ha sempre lo stadio pieno, la Lazio magari ha altri problemi, ma in questa città si vive il calcio con un entusiasmo incredibile. Sono alcuni mesi che riusciamo ad essere competitivi. In Italia siamo riusciti a crescere. L’anno scorso il girone di ritorno è stato di livello, quest’anno è ancora presto, undici partite non sono molte, ma sono significative per il comportamento della squadra. L’ambiente ci dà grande benzina per fare bene“.

Gasperini sul sogno scudetto

“L’ambizione mia è di guardare sempre avanti. Ora ne approfittiamo un attimo con la sosta, poi però dopo l’indirizzo è quello di continuare sulla strada intrapresa”. E infine, commentando l’esito di Inter-Como, Gasp ha aggiunto: “Beh, che l’Inter sia una grande squadra si sa, lo è anche il Como. Questo comunque dà ancora maggior valore al campionato che è equilibrato e straordinario”.

Redazione Lazionews.eu
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. 

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 12ª 21/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Lecce
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
1-1
Finale
Lazio
Pareggio
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 25 10
3 Roma 27 11
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 17 10
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
12 Genoa 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 8 10
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 10
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI