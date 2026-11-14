INTERVISTE
Gattuso su Cancellieri: “Gli ho detto in cosa deve migliorare”
Gattuso ha parlato di tanti temi al termine di Lazio-Mgarr United: nell’intervista post gara si è anche soffermato su Cancellieri e sulle cose che l’attaccante ha bisogno di migliorare.
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Le parole di Gattuso nell’intervista su Cancellieri
“Deve fare uno switch, ci ho parlato ieri, ha età e potenziale. Deve migliorare sotto porta, stiamo lavorando, può fare molto di più”. In queste stagioni alla Lazio l’ex Hellas Verona ha alternato prestazioni interessanti a prestazioni certamente più opache. Le potenzialità per fare bene secondo Gattuso ci sono ma deve essere bravo Cancellieri a tirarle fuori.
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