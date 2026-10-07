INTERVISTE
Gattuso: “Roma è un museo, ma io sto sempre a Formello. Mia moglie invece si diverte”
Gennaro Gattuso, nel corso di una lunga intervista rilasciata sul palco del Premio Colalucci, tra i vari argomenti trattati ha parlato anche della città di Roma, della sua bellezza e della sua presenza a Formello: ecco le sue parole.
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Le parole di Gattuso nell’intervista sulla città di Roma
“Se mi piace Roma? Sì, ma devo dire che conosco solo Formello. Dico sempre che Roma è un museo a cielo aperto, di una bellezza incredibile, ma conoscendomi bene so che me la godrò poco perché sono sempre nel centro sportivo con il mio staff. Mia moglie si sta divertendo, le piace girare e spero anche io di conoscerla un po’ meglio”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
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|2
|5
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|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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