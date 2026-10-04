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INTERVISTE

Gattuso su Frattesi: “E’ un giocatore importante, è molto felice di aver scelto la Lazio”

Published

3 ore ago

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Gattuso intervista Frattesi 4 ottobre

L’allenatore della Lazio, Gennaro Gattuso ha rilasciato una lunga intervista al Festiva di Trento: ecco le sue parole sul nuovo acquisto biancoceleste Davide Frattesi e del rapporto fra loro due.

Leggi anche: Di Canio: “Frattesi fa la differenza. Lega difesa e attacco. Può diventare giocatore simbolo”

L’intervista di Gattuso su Frattesi

“Frattesi è un giocatore che ho avuto la fortuna di allenare in nazionale. Quei giorni di raduno gli ho sempre detto che doveva prendere una decisione. Per me era un giocatore importante e non doveva accontentarsi. Un giocatore particolare, che ha doti ben precise. Gli ho detto che doveva prendersi delle responsabilità. Noi potevamo fare poco sul mercato, scegliere la Lazio per lui è stato incredibile. Questo è il nostro rapporto. Sono contento che si è preso le sue responsabilità, per il rispetto della sua carriera.”

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