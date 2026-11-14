INTERVISTE
Gattuso sugli infortunati: “Esami per Nuno, Zac e Frattesi. Sutalo e Marusic? Serve tempo”
Una volta terminata Lazio Mgarr United, mister Gattuso ha rilasciato la sua consueta intervista post partita, ai microfoni del club, dove ha fatto il punto sugli infortunati.
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Le parole di Gattuso nell’intervista sugli infortunati della Lazio
“Lunedì faranno le risonanze Nuno, Zac e Frattesi, bisogna aspettare per vedere l’entità dei danni. Per questo stiamo temporeggiando, Zac sta già facendo qualcosa sul campo. Per Sutalo e Marusic aspettiamo ancora un po’ di giorni e usciremo con un comunicato quando saremo sicuri delle diagnosi. Assenze? I principi non cambiano, anche se ogni giocatore ha le sue caratteristiche. Servono intensità e voglia, così come oggi anche se era un’amichevole. Anche gli altri hanno infortunati, non dobbiamo piangerci addosso”.
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