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Gattuso sugli infortunati: “Esami per Nuno, Zac e Frattesi. Sutalo e Marusic? Serve tempo”

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5 ore ago

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Gattuso intervista infortunati Lazio

Una volta terminata Lazio Mgarr United, mister Gattuso ha rilasciato la sua consueta intervista post partita, ai microfoni del club, dove ha fatto il punto sugli infortunati.

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Le parole di Gattuso nell’intervista sugli infortunati della Lazio

“Lunedì faranno le risonanze Nuno, Zac e Frattesi, bisogna aspettare per vedere l’entità dei danni. Per questo stiamo temporeggiando, Zac sta già facendo qualcosa sul campo. Per Sutalo e Marusic aspettiamo ancora un po’ di giorni e usciremo con un comunicato quando saremo sicuri delle diagnosi. Assenze? I principi non cambiano, anche se ogni giocatore ha le sue caratteristiche. Servono intensità e voglia, così come oggi anche se era un’amichevole. Anche gli altri hanno infortunati, non dobbiamo piangerci addosso”.

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