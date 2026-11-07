Gattuso sceglie Isaksen: “Senza Zac è lui il nostro capitano”

Zaccagni è infortunato e toccherà a Isaksen indossare la fascia da capitano contro il Napoli, la conferma è arrivata da mister Gattuso nella sua intervista in conferenza stampa.

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Le parole di Gattuso nell’intervista su Isaksen capitano

“Ho parlato con Derkum che ha tutti i numeri e i numeri ci dicono che contro il Napoli il capitano sarà Isaksen. I tifosi ci staranno vicini, il loro è un messaggio di coerenza e ci daranno la carica per poter ottenere quel qualcosa in più contro il Napoli. Li ringrazio a nome dei ragazzi e dello staff, siamo orgogliosi e vogliamo renderli orgogliosi di noi. Dobbiamo far capire ad Isaksen che ogni tanto fare qualcosa in meno non è mai, non si risparmia mai e un po’ di gestione con Gus non fa mai male”.

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