Gattuso: “Complimenti ai ragazzi, si è creata una bella famiglia. Ora testa al Parma”

Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha concesso un’intervista ai microfoni di Dazn nel postpartita dell’Allianz Stadium dove i biancocelesti si sono imposti per 0-3 sulla Juventus.

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Le parole di Gattuso nell’intervista postpartita di Juventus-Lazio

Sulla partita

“È la prima volta che vinco qua da quando ho iniziato questo mestiere, i complimenti vanno ai ragazzi. In settimana andiamo forte, si è creata una bella famiglia. I complimenti vanno anche al club, il mercato fatto con pochi soldi abbiamo preso persone soprattutto per bene. Il merito è di questi ragazzi, per me è facile allenarli. Ci godiamo la vittoria, ma ora testa al Parma. Siamo abituati a stare sopra, ma forse non siamo pronti. Possiamo sospendere, ci godiamo questa vittoria. Oggi era importante, col Milan e col Monza ci è andata bene perché abbiamo rischiato molto. Ora pensiamo alla prossima.”

Su come ha cambiato l’atmosfera in casa Lazio

“Le solite robe. Io un po’ di anni fa non volevo più allenare perché mi davano fastidio determinati atteggiamenti, ho fatto un percorso e ci ho lavorato. Oggi su due tre cose non si discute e si fanno, il resto sono io che ascolto loro. Sul loro modo di vivere mi arrabbio meno, ma su quelle poche cose che chiedo non si discute. Credo il segreto sia questo. Il fatto di allenare all’estero mi ha aiutato tanto, ognuno di loro ha un modo di fare e la gestione mi costa tanto in settimana. Bisogna metterli nelle condizioni di esprimersi al massimo, hanno molte conoscenze ma mollano alla prima difficoltà. Fargli capire di non dover mollare, di dover lavorare è la cosa importante.”

Sui singoli

“Nuno e Zac hanno qualità. Tavares ha motore, quando la gamba gli frulla viaggia e fa male. Quella catena funziona bene. Potevamo fare meglio anche nel primo tempo, Romano poteva fargli male. Belahyane tante volte non si abbassava per andare in ampiezza per i nostri terzini. Questa è una squadra che non ha paura di giocare l’uno contro uno, ha gamba. La preoccupazione più grande è la mentalità che non sappiamo ancora gestire, dobbiamo sempre andare a pizzicare in avanti con veemenza perché questa è la strada che ci ha portato ai successi.

Che aspetti ho ritrovato nella squadra? Il coraggio di non stare li, ci è venuta la voglia di pizzicare sempre in avanti. Abbiamo saputo soffrire e siamo stati lì nel modo giusto, mi è piaciuto questo. Non era possibile che partite dominate, lo ridico, col Milan e col Venezia Mandas ci ha tenuto in vita.”

Le parole di Gattuso nell’intervista postpartita di Juventus-Lazio a LSC

“Complimenti ai ragazzi, un percorso incredibile. Merito loro che lavorano con serietà, dico sempre le stesse robe ma è così. Oggi cercavo la mentaltà che non abbiamo avuto con Monza e Milan, dovevamo tenere il campo e ci siamo riusciti. La squadra va, è una questione di mentalità, è lo step che dobbiamo fare. Non dobbiamo guardare la classifica, piedi per terra. Oggi ci siamo comportati bene, la strada è il lavoro, ci godiamo la serata storica. Isaksen? Può fare di pù, ha qualità. Sono contento perché se lo merita, ringraziamo anche la Danimarca che gli ha dato minutaggio. La verità è un’altra, nel mercato abbiamo sbagliato poco a livello umano. Non so dove arriveremo, ma stiamo facendo qualcosa di incredibile. Dobbiamo continuare così e vivere bene le sconfitte, perché arriveranno. L’entusiasmo non deve mancare mai. Prospettive? Sabato c’è il Parma, c’è da mettere l’elmetto, non c’è da sbagliare. Se continuiamo così siamo scomodi per tutti, ma dobbiamo prima continuare”.

Le parole di Gattuso nell’intervista postpartita di Juventus-Lazio a SKY SPORT

“Dopo due tre mesi fermo mi rompo le scatole, lo spogliatoio mi manca. L’odore, parlare coi giocatori. Non ho paura di andare, ho fatto scelte azzardate ma stica**i. Fatemela passare, si vive una volta sola e a casa mi rompo le scatole. Sono d’accordo di aver fatto forse scelte sbagliate, come con la Fiorentina. Ma si cambia e si migliora, rifarei tutto. Se oggi sono questo allenatore è perché l’estero mi ha aiutato tanto”.

“Dobbiamo frullare, ero molto arrabbiato con Milan e Monza: due partite dominate, abbiamo provato a gestire e ci è venuto il braccino. Dobbiamo giocare come oggi, in qualche gara prenderemo qualche imbarcata e lo sappiamo, ma la palla si copre: si va sui riferimenti forte, oggi siamo stati bravi a lavorare col blocco difensivo ed è stato uno step importante. Ma parte tutto dal lavoro settimanale”.

“Mi sta sorprendendo che questa squadra ascolta, che fa tutto quello che prepariamo. Dobbiamo essere più bravi ad avere più coraggio, non è una questione fisica. Tante squadre palleggiano bene, se sei una via di mezzo… anche col Mantova avevamo fatto una buonissima partita, per me è stata una sorpresa. Ma se facciamo le cose a metà diventiamo vulnerabili. Devi stare sul pezzo, avere 4-5 giocatori che vanno in avanti: se rubi palla crei più palle gol”.

“Quella della Nazionale è una ferita che non andrà mai via, lo farà quando non sarò più in vita. È stata una delusione pazzesca, ci credevo e penso che avevamo costruito qualcosa di buono. Poi gli episodi nella vita contano: da calciatore ho avuto fortuna, da allenatore ho raccolto poco di quanto ho seminato. Ma va bene, ho 48 anni e sono giovane. Si va avanti e non si molla, sono nato settimino e già rompevo le scatole. Si soffre e si va avanti, l’importante è avere il fuoco dentro”.

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