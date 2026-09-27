Gattuso: “Complimenti ai ragazzi, accettano la fatica. Cataldi ha avuto un problema”

Gennaro Gattuso ha rilasciato la sua consueta intervista post partita e lo ha fatto ai microfoni ufficiali del club: questo il pensiero del mister sul momento della Lazio dopo la sfida amichevole con l’Arezzo.

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Le parole di Gattuso nell’intervista post partita di Lazio-Arezzo

“Venivamo da due giorni di lavoro importanti, siamo stati bravi e la voglia non deve mai mancare, cosa sulla quale sto lavorando da quando sono qui e devo dire che non è mai mancata. Se siamo dove siamo è perché c’è voglia di stare insieme. Complimenti ai ragazzi della Primavera che sono entrati, giocatori su cui dobbiamo ancora lavorare”.

Gattuso sulla difeda

“In campo si vede che abbiamo quattro centrali che lavorano con grande serietà, hanno le caratteristiche che piacciono a me: umiltà e voglia. ora tocca a me, abbiamo quattro centrali con caratteristiche precise anche se la caratteristica migliore è la voglia che ci mettono in allenamento”.

Gattuso sulla sosta

“Ricordo la sosta per il Mondiale di dicembre quando ero al Valencia, siamo stati fermi oltre 30 giorni e fu qualcosa di strano. Facevamo le amichevoli ma quando stai così tanto fermo ti si abbassa l’adrenalina, per questo ho dato ai ragazzi cinque giorni di riposo: era giusto farli riposare. Oggi non mi interessava il risultato, ieri abbiamo fatto un allenamento intenso e oggi qualcosa la potevamo pagare. Speriamo di non pagare pegno, è strano, ma questo vale anche per gli altri. Non succede sempre che le nazionali ti portano via i giocatori per venti giorni”.

Gattuso sulla Lazio

“I complimenti vanno fatti ai ragazzi, il merito è loro e non è una frase di circostanza. Contro il Mantova fu una sorpresa, venivamo da 30/40 giorni di allenamenti incredibili ma poi abbiamo toccato con mano che una via di mezzo non la possiamo fare e abbiamo già pagato pegno. Ora i meriti vanno ai ragazzi che accettano la fatica, se riusciamo a rimanere su questi binari ci toglieremo belle soddisfazioni. Ieri c’è stato un problema a metà allenamento, Cataldi dopo un po’ di giorni di allenamento ha avuto un problema al quadricipite. Bene Del-Bashiru che sta continuando a lavorare. Marusic sta avendo buoni picchi. Rovella è migliorato tanto sotto l’aspetto strumentale”.

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