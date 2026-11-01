INTERVISTE
Gattuso: “Belahyane è un punto di riferimento”
Così ha parlato Gennaro Gattuso, allenatore biancoceleste, prima dell’inizio di Lazio Cagliari, nell’intervista che ha tenuto con i bordocampisti presenti all’Olimpico.
Leggi anche: “LIVE Lazio Cagliari, le formazioni ufficiali: un solo cambio per Gattuso“
L’intervista a Gattuso prima dell’inizio di Lazio Cagliari
“Tutte le partite sono difficili, ma bisogna giocarle. Abbiamo lavorato poco negli ultimi giorni, il Cagliari è una squadra viva che ha caratteristiche precise e che ci può mettere in difficoltà, partita complicata. Belahyane ha raccolto quello che ha seminato, si è fatto trovare pronto dopo l’infortunio di Rovella. Ha grandi magini di miglioramento, può giocare più avanti, è dinamico e bravo tatticamente. Deve continuare, è diventato un punto di riferimento per questa squadra”.
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|3
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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