Gattuso: “Non ho social, non leggo nulla. Dai ragazzi esigo orario, disciplina e rispetto”

Gennaro Gattuso, nel corso di una lunga intervista rilasciata sul palco del Premio Colalucci, tra i vari argomenti trattati ha parlato anche della disciplina e serietà che richiede ai suoi ragazzi e delle pressioni che gestisce non avendo social e non leggendo nulla: ecco le sue parole.

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Le parole di Gattuso nell’intervista sulla disciplina e sulle pressioni

“Dico sempre che quando ho cominciato a giocare, se avessi dovuto ascoltare la gente avrei fatto un quarto di quello che ho fatto in carriera. Bisogna ascoltare poco e lavorare, credere fortemente in quello che si fa. La passione e la voglia di migliorarsi giorno dopo giorno. Non ho paura di niente e sinceramente è da un po’ di anni che adotto questo stile qua: leggo poco, non ho social e non si può piacere a tutti. Ho fatto il mio percorso, qualcuno dice che ho lavorato bene, qualcuno dice che ho lavorato male. L’importante è avere la consapevolezza di migliorarsi e lavorare giorno dopo giorno. Dopo si raccoglie quello che si è seminato.

“Frattesi e il rapporto simbiotico con i giocatori? Non solo con Davide, da tantissimi anni, da quando ho smesso, il calcio è cambiato e i ragazzi sono cambiati. Che facciamo se non facciamo noi il primo passo? Per me le priorità sono disciplina, orario e rispetto, poi le altre cose le ho modificate. Se mi arrabbio perché vedo un ragazzo con il telefonino perdo solo tempo, loro sono abituati così. Me la faccio andare bene. Oppure se li vedo sul lettino del massaggiatore con il telefonino non posso fare nulla. Hanno più conoscenza di quando giocavamo noi, sono molto più evoluti. Questo ti fa capire che è gente che ne sa, che in giro non li prendi. Se hai bisogno di più tempo per creare un gruppo di lavoro e fargli capire che non siamo tennisti ma una squadra di calcio, forse eravamo più bravi noi. Ma sul resto loro ci hanno superato”.

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