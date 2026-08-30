Gattuso: “Potevamo chiuderla prima. Le cose dobbiamo farle bene…”

Dopo il fischio finale di Lazio Genoa, Gennaro Gattuso si è presentato di fronte ai bordocampisti di DAZN e Lazio Style Channel, e ha parlato in un’intervista del match e dei suoi ragazzi.

Leggi anche: “Rebus Dia, piace al Rennes ma la Lazio fa muro“

L’intervista a Gattuso dopo la conclusione di Lazio Genoa

“Potevamo chiuderla al primo tempo con il colpo di testa di Nuno, nel secondo tempo siamo stati più bravi. Nel primo tempo la palla circolava troppo lenta, Tavares è stato bravo ha creato 3/4 occasioni. Nella ripresa bene sulle ripartenze, palleggiavamo in maniera corretta se devo trovare un difetto è la palla che andava troppo piano nel primo tempo”.

“Abbiamo avuto troppa frenesia, come nell’occasione in cui Cancellieri che non vede Taylor e la passa a Dia. Nel secondo tempo uguale, scelte sbagliate, che ci sta. Certo giocando in questo modo pressando così è difficile. Frattesi gli ultimi dieci minuti ha preso una ginocchiata erano sei mesi che non faceva 90 minuti quindi abbiamo un po’ rallentato ma è normale”.

Gattuso sul siparietto con Pedraza

“Cosa ho detto a Pedraza? C’è poco da dire, la chiacchiere stanno a zero e a me non piacciono le persone presuntuose, bisogna fare le cose che prepariamo. Potevamo leggerla meglio, ci siamo addormentai ma finisce la. Se vogliamo giocare in un certo modo le cose dobbiamo farle bene, l’errore ci sta, guardiamo avanti”.

Gattuso su Belahyane

“Belahyane si sta allenando a mille all’ora, è un ragazzo che la prima settimana non ha finito un allenamento ma ha lavorato a testa bassa e quello che semini, raccogli. Il merito di queste due vittorie è dei ragazzi, credono in quello che si fa e alla fine i risultati arrivano. Abbiamo perso tre giocatori in due partite quello dispiace ma su Belahyane complimenti a lui, è un ragazzo che ci sta dando dentro”.

Gattuso su Nuno Tavares

“Nuno non lo scopro io, al di là che ha avuto dei problemi fisici: è un giocatore forte, che ha motore. Può giocare nel Real Madrid, per le qualità che ha. Speriamo di averlo integro, sano, ma complimenti a tutta la squadra. Anche Floriani, è un ragazzo che va veloce e ha voglia di imparare. Lazzari ci ha dato una mano. Adesso ci riposiamo e ripartiamo”.

Gattuso su Rovella

“Vediamo, domani si riposa e dopodomani poi farà la risonanza per capire cosa ha. Vediamo se è polpaccio o tendine. Dispiace perdere giocatori, ma fa parte del nostro valore. Ci godiamo questa vittoria, poi vedremo chi ci sarà e chi starà fuori”.

Gattuso sull’Udinese, prossimo avversario

“È una squadra fisica e forte tecnicamente, a livello strutturale sono forti ma ora ci godiamo questo momento”.

Gattuso sul mercato

“Se ci muoveremo dipenderà dalle uscite. Ratkov è andato via. Spero profondamente che rimaniamo così, perché la cosa che mi dà più fastidio è lavorare 40-50 giorni e dopo arriva altra gente. Non mi piace tanto, poi vediamo cosa succederà”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP