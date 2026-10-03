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INTERVISTE

Gattuso: “Siamo un po’ appannati, ora testa al Monza”

Published

2 ore ago

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Gattuso intervista Lazio Juve Stabia

Le parole di Gennaro Gattuso al termine dell’amichevole di Formello tra Lazio e Juve Stabia: ecco cosa ha detto il mister nella sua intervista a caldo.

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Le parole di Gattuso nell’intervista dopo Lazio Juve Stabia

“Pato? I brasiliani erano tanti al Milan, grandi professionisti e mi sono trovato bene con tutti. “Qualche tirata di capelli se l’è presa. Dopo oggi ci portiamo dietro che abbiamo fatto fatica, venivamo da tre giorni con le gambe piene. Ci sta, l’importante è fare le cose come si deve. Dovevamo fare meglio sui goal ma ci potiamo a casa un lavoro importante. Siamo stati appannati, mancano otto giocatori importanti e ricominciamo con un avversario che va preso con le pinze”.

Gattuso sul Monza

“Monza va forte accettano l’uno contro uno e a noi mancano tanti uomini, non vediamo l’ora di tornare a lavorare anche con loro. Se non vai a mille gli uomini di Juric ti mettono in difficoltà: hanno fisicità, voglia e portano tanti uomini. Vanno rispettati tutti e bisognerà prepararla bene, da venti giorni non stiamo insieme e ora dobbiamo ricominciare”.

Gattuso sui nazionali

“Isaksen ha preso minutaggio, Provstgaard anche troppo (ride, ndr). Taylor ha giocato 20/25 minuti con una nazionale importante come l’Olanda. Sutalo anche titolare. Insomma, qualcuno ha giocato poco e qualcuno molto. Bene Isaksen che gli è stato dato il minutaggio che serviva. In questo momento l’unico che ha avuto sfortuna è stato Gudmundsson, spero che l’infortunio sia meno lungo previsto. Ad oggi oltre a lui non c’è nessuno problema”.

Gattuso sulla sosta

“Poco riposo fin qui, forse è calata un po’ l’adrenalina. Il nostro è il mestiere più bello del mondo ma diciamo che mi sono fatto sentire anche dai ragazzi andati via, c’è sempre da fare anche quando manca l’adrenalina della partita”.

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