Gattuso: “Batosta tremenda, ci metto la faccia. Dobbiamo stare zitti e pedalare”

Il tecnico dei biancocelesti, Gennaro Gattuso, al termine della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Mantova, ha risposte alle domande dei giornalisti nelle consuete interviste del postpartita: ecco le sue parole.

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Le parole di Gattuso a Mediaset nell’intervista postpartita di Lazio Mantova

“Si tratta di una batosta, ci metto la faccia, ma adesso dobbiamo stare zitti e pedalare. Mi assumo le responsabilità, ma dobbiamo lavorare tanto. Dobbiamo chiedere scusa, tre mesi fa è stata giocata una finale e ora siamo usciti con una squadra di B. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta, ma non basta. Oggi parlare di mercato non serve, gli alibi non servono. Vedremo cosa riusciremo a fare in questi giorni”.

Gattuso sul ripartire

“Questo momento brucia, ma dobbiamo essere bravi a ripartire. Il primo tempo non riuscivamo mai a essere aggressivi, gli davamo troppo campo e non riuscivamo a fare male. L’ambiente difficile non deve essere un alibi, solo con il lavoro e il senso di appartenenza possiamo uscirne”.

Gattuso sul gruppo

“I ragazzi lavorano bene, il gruppo ha voglia di fare. Quest’anno vogliamo fare qualcosa di diverso, lo scorso anno giocavano di reparto. C’è grande voglia, disponibilità e questo importante. Questa sera è un boccone amaro, un cazzotto in faccia ma dobbiamo essere bravi a lavorare con tranquillità”.

Le parole di Gattuso a LSC nell’intervista postpartita di Lazio Mantova

“Primo tempo abbiamo giocato a metà, dovevamo essere aggressivi e non lo siamo stati abbiamo dato campo a loro, e penso che dovevamo fare molto meglio. Abbiamo avuto un po’ di occasioni ma quando non la butti dentro in queste partite ti fai male. Fa male? Fa male, bisogna metterci la faccia e io sono il primo, non mi aspettavo una serata così ma abbiamo solo una strada, quella del lavo. Ci assumiamo le responsabilità, è giusto che ci massacrino ma dobbiamo credere in quello che vogliamo fare. La verità è che abbiamo cambiato radicalmente il modo di giocare, sono 40 giorni, su tante cose sono soddisfatto ma di altre no e vengono fuori i nostri problemi”.

Gattuso sul mercato

“Troppo facile parlare di mercato, o lo stadio vuoto, dobbiamo lavorare su questi aspetti, dobbiamo trovare l’entusiasmo tra di noi durante la settimana. La squadra lavora bene ma in questo momento non dobbiamo cercare alibi, dobbiamo lavorare su quello che si deve fare meglio. Secondo tempo meglio, nel primo tempo abbiamo fatto tantissime corse lunghe, arrancavamo, il secondo tempo è stato fatto bene ma il fatto di dargli campo, di rincorrere loro ci ha portato ad annaspare. Non siamo riusciti a recuperare, gli ultimi 7-8 minuti Zac era morto, anche Taylor non aveva più ma ci sta. Complimenti a loro. Domani ci alleniamo, martedì ci riposiamo e mercoledì ripartiamo in vista di Bologna”.

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