Gattuso: “Belahyane e Rovella possono giocare insieme”

Gattuso ha parlato ai microfoni ufficiali del club al termine di Lazio Mgarr United: ecco i temi toccati dal mister in questa recente intervista.

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Le parole di Gattuso nell’intervista al termine di Lazio Mgarr United

“Cosa mi porto dietro dall’amichevole di oggi? Che non si è fatto male nessuno (ride, ndr). Scherzi a parte, siamo molto soddisfatti. I moduli contano poco, è la mentalità e la voglia di far fatica in campo. Rovella e Cataldi avevano bisogno, anche Doekhi e Gudmundsson. Rovella con Belahyane? Secondo me si può fare, Nicolò è dinamico, ha bisogno di condizione e mettere minutaggio. Si è allenato bene, si è dato da fare”.

Gattuso sugli infortunati

“Infortunati? Lunedì faranno le risonanze Nuno, Zac e Frattesi, bisogna aspettare per vedere l’entità dei danni. Per questo stiamo temporeggiando, Zac sta già facendo qualcosa sul campo. Per Sutalo e Marusic aspettimo ancora un po’ di giorni e usciremo con un comunicato quando saremo sicuri delle diagnosi. Assenze? I principi non cambiano, anche se ogni giocatore ha le sue caratteristiche. Servono intensità e voglia, così come oggi anche se era un’amichevole. Anche gli altri hanno infortunati, non dobbiamo piangerci addosso”.

Gattuso su Cancellieri

“Cancellieri? Deve fare uno switch, ci ho parlato ieri, ha età e potenziale. Deve migliorare sotto porta, stiamo lavorando, può fare molto di più. Frattesi? Parlo e mi scontro molto con lui, può diventare uno dei migliori invasori del mondo. Io ogni volta che rubavo palla li contavo e per me erano tutti gol, sapevo che intorno avevo giocatori che con la palla erano più bravi di me. Lui è fondamentale, ma la differenza la stiamo facendo sull’attacco alla linea, ma non lo sta facendo solo lui. Arriva a fari spenti, non è un caso che sta facendo tutti questi gol. Ci scanniamo, ma ci vogliamo bene”.

Gattuso sul proprio percorso

“Se sono cambiato? Il calcio è cambiato, le dinamiche che ho vissuto io da calciatore oggi non vanno più bene e devi sempre trovare la chiave giusta per entrare nella testa dei calciatori. Io non riesco a recitare, ho capito fin dal primo giorno dove venivo, sapevo che ci mettevo poco ad affezionarmi alle persone che sono qui, ai tifosi, al club. La storia della Lazio è incredibile, la gente è malata per la Lazio e poi ci rimani, il mio sogno è vedere la mia squadra con uno stadio pieno, festeggiare sotto la curva”.

Gattuso sui tifosi

“Il calcio senza tifosi non è calcio, è qualcosa di diverso, i nostri tifosi sono coerenti e difficilmente torneranno, ma noi dobbiamo onorare la maglia. La speranza è l’ultima a morire. Gudmundsson? Non è brillantissimo, ma ha grandi giocate, ringraziamo che non ha avuto ricadute”.

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