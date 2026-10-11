INTERVISTE
Gattuso: “Ho imparato che bisogna entrare nella testa dei giocatori”
Ecco che cosa ha detto l’allenatore della Lazio, Gennaro Gattuso, ai microfoni dei bordocampisti nell’intervista che ha concesso prima dell’inizio di Lazio Monza.
Leggi anche: “Il Camp Nou celebra Pedro: l’omaggio durante Barcellona Getafe“
L’intervista a Gattuso prima dell’inizio di Lazio Monza
“Dobbiamo andare forti perché il Monza è giovane, ti viene a prendere è fastidioso. Non dobbiamo essere impreparati. Dobbiamo giocare sulle seconde palle, attaccare, muoverci…”
“Io ho vissuto un’epoca del calcio diversa e fare l’allenatore ti aiuta nelle dinamiche dello spogliatoio. Ho sempre pensato che un passo indietro bisogna farlo come si fa con i figli. Ora ho scelto su cosa arrabbiarmi e cosa no, bisogna trovare una chiave per entrare nella testa dei giocatori, per farli giocare in un certo modo e per convincerli a fare certe cose. Il cambiamento è stato da parte mia. Prima mi incazzavo per nulla e adesso non più”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Como
|11
|6
|7
|Napoli
|10
|6
|8
|Juventus
|10
|5
|9
|Frosinone
|10
|6
|10
|Sassuolo
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Genoa
|4
|6
|18
|Fiorentina
|4
|6
|19
|Bologna
|2
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Cataldi sta recuperando: si allena in gruppo da 5-6 giorni
-
NOTIZIE10 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Furlanetto lavora sodo per tornare a disposizione
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Gudmundsson, è allarme: l’islanede potrebbe rientrare dopo la prossima sosta