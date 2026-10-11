Gattuso: “Ho imparato che bisogna entrare nella testa dei giocatori”

Ecco che cosa ha detto l’allenatore della Lazio, Gennaro Gattuso, ai microfoni dei bordocampisti nell’intervista che ha concesso prima dell’inizio di Lazio Monza.

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L’intervista a Gattuso prima dell’inizio di Lazio Monza

“Dobbiamo andare forti perché il Monza è giovane, ti viene a prendere è fastidioso. Non dobbiamo essere impreparati. Dobbiamo giocare sulle seconde palle, attaccare, muoverci…”

“Io ho vissuto un’epoca del calcio diversa e fare l’allenatore ti aiuta nelle dinamiche dello spogliatoio. Ho sempre pensato che un passo indietro bisogna farlo come si fa con i figli. Ora ho scelto su cosa arrabbiarmi e cosa no, bisogna trovare una chiave per entrare nella testa dei giocatori, per farli giocare in un certo modo e per convincerli a fare certe cose. Il cambiamento è stato da parte mia. Prima mi incazzavo per nulla e adesso non più”.

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