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INTERVISTE

Gattuso: “Ho imparato che bisogna entrare nella testa dei giocatori”

Published

3 ore ago

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Gattuso intervista Lazio Monza

Ecco che cosa ha detto l’allenatore della Lazio, Gennaro Gattuso, ai microfoni dei bordocampisti nell’intervista che ha concesso prima dell’inizio di Lazio Monza.

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L’intervista a Gattuso prima dell’inizio di Lazio Monza

“Dobbiamo andare forti perché il Monza è giovane, ti viene a prendere è fastidioso. Non dobbiamo essere impreparati. Dobbiamo giocare sulle seconde palle, attaccare, muoverci…”

“Io ho vissuto un’epoca del calcio diversa e fare l’allenatore ti aiuta nelle dinamiche dello spogliatoio. Ho sempre pensato che un passo indietro bisogna farlo come si fa con i figli. Ora ho scelto su cosa arrabbiarmi e cosa no, bisogna trovare una chiave per entrare nella testa dei giocatori, per farli giocare in un certo modo e per convincerli a fare certe cose. Il cambiamento è stato da parte mia. Prima mi incazzavo per nulla e adesso non più”.

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