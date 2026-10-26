INTERVISTE
Gattuso: “Ringraziamo i nostri tifosi. Ora non dobbiamo essere polli e pensare sia tutto facile”
Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha concesso un’intervista ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria contro il Parma in campionato.
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Le parole di Gattuso nell’intervista a Rai Sport
“Ringraziamo i 10-11mila che erano allo stadio e quelli che ci hanno aspettato fuori dall’Olimpico, erano in tantissimi e ci hanno dato una grande carica. In trasferta sentiamo che ci spingono, ma in casa non è facile giocare con poco pubblico. Noi ora non dobbiamo andare alla ricerca degli alibi, dobbiamo continuare a lavorare con serenità e a sorprendere. Nella prima partita ufficiale abbiamo preso una musata (in Coppa Italia contro il Mantova, n.d.r.) che è stata difficile da digerire, ma la squadra è stata brava a continuare e a credere in quello che stiamo facendo.
Adesso non dobbiamo essere dei polli o degli sciocchi a commettere l’errore di pensare che è tutto facile e che siamo diventati bravi all’improvviso. La nostra bravura viene dalla nostra mentalità, dal nostro di tenere il campo e di lavorare quotidianamente con voglia e veemenza. Dobbiamo continuare su questo percorso.
Io da giocatore ne ho sentite tante, se dovevo ascoltare la gente dovevo fare un quarto di quello che ho fatto. Non si può piacere a tutti, io faccio questo mestiere perché ho passione e mi fa sentire vivo. Ho avuto la fortuna di avere tanti ragazzi che hanno apprezzato quello che gli ho dato, e molti mi hanno lasciato qualcosa. Io lavoro e basta, bisogna leggere poco. Quando arriveranno le legnate bisogna essere duri e pronti, perché questa è la vita e il calcio”.
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