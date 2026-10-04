Gattuso su Lotito: “È un genio, ha un’intelligenza incredibile”

Ecco riportata la lunga intervista al Festival di Trento rilasciata dall’allenatore biancoceleste Gennaro Gattuso: tra i vari argomenti ha parlato del presidente Lotito.

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L’intervista di Gattuso su Lotito

“È una leggenda litigare con lui. Da calciatore ho fatto qualche sciocchezza, ma da quando faccio questo mestiere difficilmente litigo. Mi piace il dialogo, si fanno le cose insieme che ci diciamo. Ho litigato poco, mi piace parlare con gente vera, che quando ci diciamo le cose le parole vengono mantenute. Non mi piace farmi prendere in giro. C’è questo rapporto con Lotito. Poi quando le cose nel quotidiano non funzionano, bisogna dirsi le cose. Lui è un genio, ha un’intelligenza incredibile. Poi le dinamiche di una squadra… bisogna parlarne, sennò i problemi vengono fuori dopo. Ha 4-5 telefoni, e difficile da gestire (ride ndr). Lui è il presidente, per lui la porta è sempre aperta. Meglio che dice le cose in faccia ai giocatori, che viene al campo e parla lì. È meglio così rispetto ai giornali. Abbiamo fatto un ritiro a Formello, ha fatto un caldo bestiale. È stato difficilissimo. Vedere i ragazzi allenarsi in quel modo, senza mollare e senza lamentele, ho percepito che ci fosse qualcosa di speciale.”

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