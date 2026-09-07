INTERVISTE
Gattuso: “Lotito? Un rapporto pane al pane, vino al vino”
In occasione del media day per le tv e a poche ore dalla partita contro l’Udinese, Gennaro Gattuso ha concesso un’intervista a SportMediaset durante la quale ha parlato dell’inizio della stagione, del mercato, del rapporto con Lotito e con i tifosi. Ecco le sue parole.
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Le parole di Gattuso nell’intervista sull’inizio di stagione, il mercato e il rapporto con Lotito e i tifosi
Il flop con il Mantova rimane, non ci siamo riscattati di niente. Abbiamo preso una bella musata, ci è costata e ci è bruciata, a me personalmente brucia ancora tanto. Poi siamo stati bravi a reagire in queste due partite di campionato. Non so se ci siamo già abituati a vedere una pazza Lazio, spero di no”.
Sul mercato e il rapporto con Lotito e i tifosi
“Crediamo fortemente in chi è arrivato, faccio i complimenti a chi è voluto venire a tutti i costi. Le motivazioni tante volte, per me, sono più importanti di un fantasista o di un giocatore da 10-15 gol. Lotito? Un rapporto pane al pane, vino al vino. Sono un suo dipendente, quando vedo qualcosa che non mi piace glielo faccio presente e lui lo stesso. Quando abbiamo perso col Mantova ho preso una bella ripassata. L’assenza dei tifosi allo stadio pesa, perché il calcio senza tifosi non è calcio”.
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