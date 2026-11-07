Gattuso ricorda l’obiettivo: “A 40 punti facciamo una festa”

Idee chiare da parte di Gennaro Gattuso che nell’intervista in conferenza stampa alla viglia della sfida con il Napoli ha ricordato a tutti qual è il primo obiettivo della Lazio.

LEGGI ANCHE: Gattuso ritrova Gudmundsson: “Sabato giocherà in amichevole”

Le parole di Gattuso nell’intervista sull’obiettivo della Lazio

“Noi dobbiamo pensare partita dopo partita e che mancano 12 punti per arrivare ai 40: lì faremo una festa per aver raggiunto il primo obiettivo. La nostra strada è quella del lavoro, ci fanno i complimenti ma dobbiamo rimanere pronti in attesa del giorno della prima sconfitta. A quel punto ci rimetteremo in lavoro”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP