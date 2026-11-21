Le parole di Gennaro Gattuso, ai microfoni di DAZN nell’intervista del post partita della dodicesima giornata di Serie A 2026 2027 Lazio Lecce, vinta dai biancocelesti per 3-0.

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L’intervista di Gattuso a DAZN post Lazio Lecce

Sulla partita

“Non siamo partiti benissimo, eravamo appannati, poi la squadra ha fatto bene. Lecce scomodo, ti giocano addosso, non è stato semplice ma sono orgoglioso per mentalità e voglia”.

Sulla squadra

“Ieri avevo detto di non essere preoccupato, li vedo in settimana, oggi hanno giocato Leite, Doekhi e Pedraza che non avevano mai giocato insieme ma ero tranquillo perché li vedo quando arrivano in campo, c’è grande spirito e dobbiamo continuare così. A destra giochiamo in un modo e a sinistra in un altro, Taylor ci dà qualità, è merito dei ragazzi che ci stanno mettendo tantissima mentalità e senso di appartenenza. Diamo merito a questi ragazzi, stanno facendo qualcosa di incredibile”.

Sul centrocampo

“Rovella? Può dare più verticalizzazione, ci darà una mano. Ora possiamo anche fare 4-2-3-1, poi vedremo. Dele-Bashiru meriterebbe di più, abbiamo diversi giocatori. Ora servono minuti nelle gambe a Rovella che è mancato per tantissimo tempo, è un giocatore importante”.

Sugli aspetti negativi

“Sbagliare ci sta, giochiamo a velocità alte, mi interessa la mentalità ed è una sorpresa come stiamo tenendo botta. Sono soddisfatto, si vuole sempre qualcosa in più ma con questi ritmi gli errori tecnici ci possono stare. Non siamo stati sempre precisi, possiamo migliorare nella lettura delle partite”.

Le parole di Gattuso ai canali ufficiali della Lazio

Sulla partita

“Dimmi quando è una partita facile? Non esistono. Ci hanno messo in difficoltà i primi 10/15 minuti, quando si abbassava Reda e i due braccetti. Ci chiudevano le giocate, dopo sulle seconde palle squadra troppo verticale. Il primo tempo abbiamo avuto sei o sette calci d’angolo. Il secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso, mi ha sorpreso la mentalità ancora una volta. Abbiamo trovato spazio dentro nel secondo tempo, dovevamo andare più verticali anche noi. Anche Noslin, al di là dei gol, ha sbagliato tanto oggi”.

Sui giocatori e sui cambi

“C’era Pedraza al 70° che non ne poteva più. Non ero preoccupato, oggi abbiamo cambiato tre giocatori che non hanno mai giocato insieme, ma quando vedi come si allenano in settimana ci sta che uno può giocare meno bene ma questa squadra c’ha gamba e lo hanno dimostrato”.

Sulle sensazioni della partita

“La soddisfazione più grande, merito loro. Il fatto di farsi trovare pronti e giocare partite in questo modo è una grande soddisfazione. Alla fine quando le cose vanno bene, perché nel secondo tempo abbiamo rischiato poco e li abbiamo tenuti là, fai fatica a cambiare quando è così. Ti viene il braccino. La motivazione è questa. In quel momento non sapevo chi togliere perché vedevo una squadra ben messa in campo”.

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