Gattuso: “I tifosi ci mancano maledettamente. Perso per due eurogol”

Dopo il fischio finale della partita dell’Olimipico tra Lazio e Milan, Gennaro Gattuso ha risposto alle domande dei giornalisti nell’intervista concessa nel postpartita: ecco le sue parole.

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Le parole di Gennaro Gattuso a Dazn nell’intervista postpartita di Lazio Milan

“L’atmosfera? Noi ci possiamo fare poco, io penso che oggi il fatto che i tifosi siano venuti a Formello e che ci abbiano seguito fino allo stadio è merito dell’atteggiamento dei miei ragazzi. Oggi gli ho detto questo prima della partita. Noi dobbiamo continuare su questa strada qua, che è quella del lavoro, quella della serietà, di fare prestazioni come abbiamo fatto oggi, il resto dopo vediamo. E’ una roba che sicuramente ci penalizza, lo sappiamo tutti, perché venire in uno stadio senza tifosi per me non è calcio, però possiamo fare poco, è inutile che parliamo, ma dobbiamo lavorare con serietà e dopo vedremo cosa succederà”

Sul calo nel secondo tempo

“Il calo? E’ il calcio. Dopo sono venuti fuori loro con la loro qualità e ci hanno messo in difficoltà. Sappiamo bene che giocare in questo modo come vogliamo giocare per 90-95 minuti è dura. Secondo me siamo abbassati già dai primi minuti al secondo tempo, andavamo sui riferimenti e là non bisogna andare sui riferimenti ma giocare di reparto. Abbiamo fatto fatica, ma ci sta perché è anche vero che abbiamo subito due eurogol. Secondo me siamo stati anche bravi a non prendere l’imbarcata perché dopo due gol in due minuti la sensazione era quella che potevamo prendere anche il terzo o il quarto, ma la squadra non ha mollato ed è stata in campo e sicuramente. Siamo sulla strada giusta. Una cosa che mi fa piacere è vedere i ragazzi tristi in spogliatoio. Sappiamo che nel secondo tempo abbiamo fatto fatica, gli abbiamo subiti, però sono soddisfatto perché abbiamo visto una squadra viva, però questo fa parte del nostro percorso”.

Sulla mentalità

“E’ riduttivo parlare solo della mentalità, perché è una squadra che sa giocare. Noi oggi l’avevamo preparata bene secondo me. Con i loro quinti che si abbassavano molto ma stavamo là, riuscivamo a palleggiare bene con velocità, con tecnica. Sicuramente ci è venuto a mancare quello del secondo tempo: non siamo più riusciti a palleggiare, non abbiamo più fatto le corse di lettura e li abbiamo subiti.E’ una squadra che è piacevole allenare. Non è facile giocare in uno stadio così, sembra in pieno Covid, quando poteva entrare il 20-30% dei tifosi. A noi ci mancano maledettamente i nostri tifosi, perché all’Olimpico i 50.000-45.000 tifoso spingono. A noi ci sta mancando un po’ questo, però lo ripeto per l’ennesima volta, complimenti veramente ai miei ragazzi, ma non solo per la mentalità, ma per come si allenano, per come scendono in campo, sono molto soddisfatto”.

Su Gudmundsson

“Secondo me può fare tutti i ruoli, oggi è entrato da mezz’ala, secondo me può fare l’esterno, può fare il finto centroavanti, perché ha qualità e lo vedo in tutte le posizioni. Vedremo partita dopo partita cosa vogliamo fare, però è un giocatore che siamo contenti di avere con noi”.

Sullo stop

“Mi fa male, mi fa male il l’adduttore! Al centro dei torelli ci vado poco, sbaglio ancora, ma quando giocavo sbagliavo molto di più. Adesso ho un po’ di esperienza, sbaglio poco, vado poco e mezzo”.

Le parole di Gennaro Gattuso a LSC nell’intervista postpartita di Lazio Milan

“Ci è andata bene, si poteva perdere. Prendere due gol così… siamo stati bravi a rimanere in partita. Il primo tempo è stato di altissimo livello, nel secondo siamo stati pochissimo nella loro metà campo facendo poca pressione. Li abbiamo subiti, ma è merito loro. Ci sono state due partite in una. Nella seconda parte di gara non siamo stati bravi come siamo stati nel primo tempo. Queste sono squadre che hanno giocatori importanti, talento, velocità”.

Sul secondo tempo

“Nel secondo tempo dovevamo giocare di reparto ma andavamo sull’uomo. Per questo il campo si è allungato, eravamo sempre una via di mezzo. Sembrava la gara contro il Mantova, si è visto. La squadra sta lavorando tanto, prova a fare le cose che vogliamo fare, nell’interpretazione della partita di oggi mi hanno sorpreso. Il Milan è andato in difficoltà, ma giocare con questi ritmi è impossibile durare novanta minuti. Pensavamo di poterla gestire, ma stiamo toccando con mano le cose che dobbiamo fare. Siamo arrivati un po’ sgonfi, questa è stata la sensazione”.

Su Sutalo e Diogo Leite

“Sutalo e Diogo Leite? Sono ragazzi per bene. Sutalo non era in grande condizione, ma sta lavorando tanto e bene. Diogo Leite tanta roba, si è presentato in una condizione migliore. Chapeau a loro. È facile entrare in questo spogliatoio, poi c’è qualcuno che non è contentissimo perché non gioca… Ma va bene, è uno spogliatoio sano, di ragazzi per bene”.

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